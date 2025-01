Itaipu firma convênios para inclusão social em cidades com menor IDH no Paraná

Paraná - A Itaipu Binacional anunciou, na sexta-feira (17), em Curitiba (PR), a assinatura de quatro convênios voltados às áreas social, ambiental e cultural. Essas iniciativas beneficiarão municípios com os menores IDHs do Paraná, incluindo a região do Vale do Rio Ribeira, no Noroeste do Estado, além de Curitiba, Região Metropolitana e Paranaguá.

Os convênios incluem dois projetos focados na proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, um para o ensino de música a jovens em situação de vulnerabilidade social e outro que apoia 13 associações de catadores de materiais recicláveis, um setor historicamente apoiado pela Itaipu. O investimento total alcança R$ 14.326.726,34.

Foco na inclusão social

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou que o objetivo central é promover inclusão social. Ele afirmou: “Tudo isso reflete o projeto do Governo Federal, que prioriza oferecer uma vida mais digna às pessoas em situação de vulnerabilidade. Sete municípios com os menores IDHs do Estado receberão atendimento especial.”

O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, ressaltou que os convênios reforçam os valores da Itaipu, que vão além da geração de energia. “Nosso compromisso é gerar energia, riqueza e bem-estar social. Esses projetos refletem isso.”

Prevenção e atendimento a crianças e adolescentes

Dois convênios priorizam a proteção de crianças e adolescentes por meio de ações preventivas e atendimento especializado.

Caminhos de Cura

O convênio de R$ 3.187.931,14, firmado com a Associação Félix, terá duração de 24 meses. A iniciativa oferecerá atendimento psicossocial a 100 crianças e adolescentes por ano e orientação jurídica para pelo menos 350 famílias.

Sandra Dolores Ribas, fundadora da Associação Félix, celebrou a parceria: “Esse apoio da Itaipu é um divisor de águas, permitindo expandir nosso trabalho para novos municípios.”