Itaipu é destaque em evento de manutenção e gestão de ativos

O engenheiro destacou ainda que o trabalho, desenvolvido com o colega Diego Souza Pereira, da Divisão de Manutenção de Equipamentos de Geração, é resultado direto do curso de especialização em Regulação e Comercialização de Energia Elétrica (COPPE/UFRJ). “Isso mostra a importância dessa iniciativa de desenvolvimento. Sou grato à empresa, especialmente à Superintendência de Manutenção, por todo apoio e incentivo”, ressaltou.

Para Mario Augusto, da Divisão de Manutenção Elétrica, foi uma grande satisfação receber o prêmio. “As conversas que tive com outros participantes, durante a apresentação, confirmaram a relevância do trabalho e sua contribuição para outros segmentos industriais. Nosso objetivo é sempre incorporar na Itaipu as melhores práticas de manutenção e gestão de ativos . Sempre respeitando nossas particularidades e buscando a otimização dos recursos, para entregar os melhores resultados”, afirmou.

O trabalho “Análise de política de manutenção de ativos de transmissão da Itaipu Binacional frente à regulação vigente no setor elétrico brasileiro”, de autoria dos empregados Mario Augusto Caetano dos Santos e Diego Souza Pereira, conquistou o 1º lugar na categoria pôster . Esse trabalho verificou as indisponibilidades programadas e forçadas de uma linha de transmissão em 500 kV da usina. Isso comparando-a com ativos semelhantes do setor elétrico brasileiro, sujeitos à regulação da Aneel. Os resultados apontaram uma oportunidade de melhoria na política de manutenção para alinhá-la às práticas de mercado.

Segundo Marco Aurélio, “os 40 anos da Abraman se confundem um pouco com a trajetória da Manutenção da Itaipu, também com quatro décadas de produção. A parceria entre Itaipu e Abraman é de longa data e tem contribuído significativamente para o processo de estruturação e reestruturação da manutenção na Usina . Tem o objetivo de internalizar as melhores práticas de manutenção e gestão de ativos, respeitando nossas particularidades e focando na otimização de recursos e processos”.

Profissionais da Diretoria Técnica da Usina de Itaipu participaram do 39º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos. O encontro ocorreu de 29 a 31 de outubro, em Salvador (BA), onde se destacaram e receberam premiação . O evento, organizado pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman), contou com uma apresentação do superintendente de Manutenção, Marco Aurélio Siqueira Mauro. Ele explanou sobre o tema “A contribuição da manutenção nos 40 anos de produção da Itaipu Binacional”.

A Contribuição da Itaipu para o Setor de Energia

Ao longo dos 40 anos de operação, a Itaipu Binacional tem investido continuamente em práticas avançadas de manutenção e gestão de ativos. Ademais, a empresa consolida-se como uma referência para o setor de energia. A parceria com a Abraman, que também completa quatro décadas, tem sido fundamental para que a usina se mantenha alinhada com as melhores práticas do mercado, contribuindo com o setor energético do Brasil e do Paraguai. Esse alinhamento com a Abraman visa não só melhorar a eficiência dos processos da usina, mas também influenciar positivamente o setor como um todo.

O Congresso e a Importância do Networking

Promovido pela Abraman, o evento, considerado o maior do setor na América Latina, reuniu mais de 2.300 inscritos. Portanto, esse número supera o público da edição anterior, realizada no ano passado em Curitiba (PR). O congresso contou com palestras, apresentações de trabalhos e mesas-redondas, abordando as melhores práticas de manutenção e gestão de ativos em empresas brasileiras.

Além dos profissionais brasileiros e paraguaios da Diretoria Técnica, a Itaipu Binacional esteve presente com um estande na Expoman 2024. Além disso, o encontro contou com a participação de empregados da área de Relações Públicas. A Itaipu foi uma das patrocinadoras do evento, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do setor. Por fim, ampliando as oportunidades de networking entre os principais nomes das áreas de energia, saneamento e tecnologia.

Fonte: Itaipu