Itaipu celebra Mês da Mulher com palestra sobre liderança e igualdade

Foz do Iguaçu - Como parte da programação especial do Mês da Mulher, os(as) empregados(as) da Itaipu Binacional participaram de uma palestra on-line. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (13) com a empresária, conselheira e palestrante Rachel Maia. O webinar “A igualdade que nos une” foi promovido pelo Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão, em parceria com as áreas de Educação Corporativa e Comunicação Social da usina.

A trajetória de Rachel Maia e a importância da inclusão

Rachel Maia construiu sua carreira ocupando cargos de liderança em grandes multinacionais, como 7 Eleven, Novartis, Tiffany & Co., Pandora e Vale. Portanto, como mulher negra, ela foi a primeira a ocupar a cadeira de CEO no mercado de luxo, representando apenas 1,8% dos cargos executivos no Brasil. Sua atuação inspira por promover um ambiente corporativo inclusivo, incentivando igualdade de gênero e oportunidades para todos.

Além disso, Rachel Maia é presidente do Conselho do Pacto Global da ONU Rede Brasil,. Isto reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão no mercado de trabalho.

Compromisso da Itaipu com a diversidade e a inclusão

O diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, abriu oficialmente a palestra, enfatizando o compromisso da empresa em promover um ambiente mais justo, seguro, diverso e igualitário. Ademais, ele destacou a necessidade de ações concretas para remover barreiras e tornar a sociedade mais inclusiva.

“Um país que nega oportunidades à metade da sua população nunca será um país verdadeiramente desenvolvido, e uma sociedade que silencia mulheres jamais será uma sociedade justa”, afirmou Delazari.

Desconstrução de preconceitos e viés inconsciente

Durante sua fala, Rachel Maia ressaltou a necessidade de desconstruir preconceitos para criar ecossistemas inclusivos.