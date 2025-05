IPCC celebra 59 anos de história e fé em Cascavel

Cascavel – A IPCC (Igreja Presbiteriana Central de Cascavel) comemora neste mês de maio 59 anos de atuação na cidade, reafirmando seu compromisso com a proclamação do Evangelho, o serviço à comunidade e a formação de gerações comprometidas com a fé cristã.

Fundada oficialmente em 1966, mas com raízes que remontam ao início da década de 1960, a história da IPCC começou em um ponto de pregação instalado na região onde hoje se encontra a Biblioteca Municipal de Cascavel, mais tarde passando sua sede para Rua 7 de Setembro, onde se encontra até os dias de hoje, em frente à Praça Wilson Joffre.

Desde então, a igreja cresceu em estrutura, ministérios e alcance, tornando-se um dos centros evangélicos mais ativos da cidade. Entre os primeiros líderes está o presbítero Rui Carneiro, um dos pioneiros que participou da primeira assembleia e ajudou a erguer o templo ainda em madeira, no centro de Cascavel.

Atualmente sob a liderança do pastor titular Rev. Ednaldo Batista Ribeiro, a IPCC mantém cultos semanais, dezenas de células, ministérios para todas as idades, ações sociais e evangelísticas, além de presença ativa nos meios digitais. A igreja é reconhecida por unir a fidelidade doutrinária à Escritura com uma liturgia viva e acolhedora.

“A IPCC é um lugar de vida, onde o aflito encontra paz em Jesus. Muitas famílias foram restauradas aqui e tantas outras ainda serão”, afirma o pastor Ednaldo.

Com quase seis décadas de história, a IPCC segue firme em sua missão: anunciar a mensagem de Cristo, discipular vidas e abençoar a cidade de Cascavel.

Programação

A celebração dos 59 anos acontece nos dias 10 e 11 de maio e contará com uma programação especial para toda a família:

Sábado (10/05):

19h30: Palestra para casais com o Rev. Edson Fernandes