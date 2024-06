Inteligência Artificial é tendência tecnológica na Engenharia Elétrica

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

As tendências tecnológicas e as inovações no setor da construção civil na área da engenharia elétrica foram o eixo central de mais uma edição do AEACAST +CREA, mais um produto lançado por meio do termo de fomento firmado entre a AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) e o CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná).

Para falar sobre o assunto, a Engenheira Eletricista Luana Veber, profissional com amplo conhecimento na área, com atuação no Paraná e em mais dez estados.

Entre os tópicos abordados na conversa, destaque para a presença cada vez mais notória da inteligência artificial e qual o papel dessa ferramenta tecnológica nas estruturas residenciais, comerciais e industriais. “Além de luxo, toda essa questão da inteligência artificial proporciona um ponto importante: a segurança do trabalhador”, enfatiza a Engenheira Eletricista, Luana Veber. “A IA proporciona uma melhor na qualidade das obras e agilidade na entrega por parte dos engenheiros”, complementa.

Outro tema abordado por Luana no AEACAST +CREA envolveu o crescimento da frota dos carros elétricos, uma tendência dentro do segmento da sustentabilidade. O assunto esteve inserido dentro do contexto de mobilidade, fontes alternativas de energia, entre outros.

Esse caminho da evolução também passa pela automação em todas as suas vertentes. Dentro de pouco tempo, outra tecnologia presente nas ruas, de acordo com Luana Weber, serão os veículos movidos a hidrogênio. Inclusive, profissionais já estão buscando o aprimoramento técnico, por meio de cursos, para realizar a manutenção adequada desses veículos.

O AEACAST com Luana Veber contou com a mediação da vice-presidente da AEAC, Bruna Anible; do diretor social, Hamilton Kurek e da 1ª secretária, Larissa Cogo Rover.

Fonte: Comunicação AEAC