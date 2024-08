Inédito: Cascavel avança em ruas pavimentadas em concreto

Iniciado em maio de 2024, o Loteamento Madrid, que segue sendo estruturado na região Norte de Cascavel, Oeste do Paraná, está prestes a marcar a cidade ao adotar um método construtivo inovador. Com uma área total de aproximadamente 65.000 m², o empreendimento da empresa JGF será o primeiro na cidade a contar com ruas pavimentadas em concreto. Desse total, aproximadamente 10.000m2 das vias do loteamento serão em pavimento de concreto. A previsão de entrega é fevereiro de 2025.

Localizado na Avenida Piquiri, no Bairro Interlagos, a 15 minutos do Centro da cidade (7km), o loteamento vai contar com lotes comerciais e residenciais. A escolha pela pavimentação em concreto visa proporcionar maior durabilidade e resistência às vias. A JGF, conhecida por seus projetos de qualidade, promete entregar um espaço que não apenas atenda às necessidades habitacionais, mas também pela infraestrutura moderna e inovadora.

A expectativa é que o Loteamento Madrid atraia novos moradores e investidores, impulsionando o desenvolvimento da região norte de Cascavel. Com essa iniciativa, a cidade se posiciona na vanguarda de soluções urbanísticas, refletindo um compromisso com a inovação e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

De acordo com o engenheiro civil Maykel Rohde, há previsão de maior valorização dos imóveis na região onde o loteamento está sendo construído. “A região Norte de Cascavel está em constante expansão. Os terrenos terão financiamento próprio com entrada de 10% e saldo em até 120 meses, com correção pelo INPC + juros anuais”, explica.

Perguntado sobre as restrições ou regulamentações específicas para a construção do Madrid, Maykel lembra que “é preciso seguir apenas as regulamentações habituais da Lei de Zoneamento e Código de Obras da prefeitura”.

Quanto à segurança na área do loteamento, Maykel informa que a UPS do Bairro Interlagos, que atende aquela região, vai favorecer aos moradores. “Serviços essenciais como escolas, hospitais e comércio é mais um diferencial do loteamento Madrid”.

Principais vantagens

O projeto do pavimento do loteamento Madrid leva a assinatura do engenheiro civil Alex Maschio, diretor do Instituto Ruas, de Curitiba, especialista em planejamento urbano no Brasil. “Entre as vantagens de se optar pelo pavimento em concreto cito a maior durabilidade, se comparada com o tradicional asfalto, conforto térmico, mais segurança viária, melhora na visibilidade noturna e principalmente baixa manutenção que tanto onera os cofres públicos. Tem ainda a resistência a produtos químicos e poluentes, estética diferenciada e moderna, valorizando significativamente os imóveis”. A empresa Concresuper Serviços de Concretagem Ltda, de Cascavel, com mais de 30 anos atuação no mercado, é a concreteira responsável por fornecer o concreto para o loteamento Madrid.

Foto: Divulgação