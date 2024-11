HUOP realizou 707 cirurgias eletivas em 2 meses de funcionamento do CCP

O CCP (Centro de Cirurgias Programadas) do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) realizou 707 cirurgias eletivas em dois meses de funcionamento, média de 12 procedimentos por dia.

A abertura dos trabalhos iniciou no dia 16 de setembro deste ano, após um longo período de tratativas para a implantação do serviço, que visa desafogar uma fila de espera aguardada há anos por muitos pacientes de Cascavel e de toda a região.

Com isso, a fila de espera que era de quase 3,5 mil pacientes já teve uma redução significativa baixando para 2,8 mil pessoas. De acordo com o diretor geral do HUOP, Rafael Muniz, a quantidade de procedimentos realizados é bem significativa e a maior demanda é ainda para as cirurgias de ortopedia. “Temos como aumentar a quantidade de procedimentos, mas estamos com dificuldades para localizar os cadastros mais antigos, serviço este feito pela a empresa, mas que às vezes demora”, explicou.

Segundo Muniz, o centro funciona de segunda a sábado até no período da noite e com a chegada do período de festas, as cirurgias não vão parar e eles vão manter o ritmo de procedimentos. Além disso, a partir de janeiro, uma nova licitação começará a ser montada para que já nos primeiros meses do próximo ano, seja lançada e mantenha o serviço de forma permanente, ampliando os procedimentos para todos os municípios que fazem parte da microrregião Oeste, que conta com cerca de 2 milhões de pessoas.