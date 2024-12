Horóscopo do dia 10 de dezembro

ÁRIES

Você vai esbanjar disposição e otimismo! Mas o andamento do serviço vai depender da sua iniciativa e do seu esforço. É um bom momento para conversar sobre suas ideias, negociar um acordo e decidir o que você quer para a sua vida daqui pra frente. Mostre seu lado animado no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 38, 47, 02

TOURO

Você vai querer ficar no seu canto e repensar algumas coisas logo cedo. Tente diminuir o ritmo e aproveite para curtir a própria companhia. No trabalho, o jeito é criar coragem e encarar as tarefas sem rodeios, mas prestando atenção aos avisos da sua intuição. O amor segue sossegado.Cor: BEGE Palpites: 08, 35, 05

GÊMEOS

Nesta terça, você vai dar um show de criatividade no serviço e pode mostrar mais habilidade para lidar com os outros. As amizades ganham vida nova e garantem muita diversão, mas também podem ter papel importante para dar uma animada na sua vida amorosa! Cor: BRANCO Palpites: 35, 59, 33

CÂNCER

Com a Lua favorecendo assuntos mais práticos, você pode aproveitar para planejar sua agenda com cuidado nesta terça. Com sua ambição em alta, boa parte da sua atenção deve se voltar para a vida profissional, mas será preciso colocar as mãos na massa. O amor fica mais sólido. Cor: VERDE Palpites: 42, 06, 26

LEÃO

Sua energia e seu otimismo serão contagiantes! Sua curiosidade também cresce e pode ser divertido trocar experiências. Também vale passar mais tempo com os amigos, aprender ou matar a saudade de quem não vê há algum tempo. O astral fica mais leve no amor. Cor: PRATA Palpites: 36, 56, 29

VIRGEM

Esta terça tem tudo para ser muito movimentada, pois querendo ou não, você vai ter que lidar com algumas mudanças de última hora. Por isso, aposte no jogo de cintura para se adaptar rapidinho se precisar fazer ajustes nos seus planos. No amor, sua seducência tem tudo para fazer sucesso. Cor: PRETO Palpites: 23, 15, 14