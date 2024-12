Hematoma de Lula drenado em cirurgia de emergência tinha 3 cm

Localizado na região frontoparietal, o hematoma de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi drenado em cirurgia de emergência na noite de ontem (9), tinha cerca de 3 centímetros. O presidente foi transferido de Brasília até a unidade do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (10), o médico Marcos Stavale falou que o hematoma tinha cerca de 3 centímetros e que um dreno ficará na região de um a três dias.

Queda ao cortar unhas

No dia (19) de outubro, o presidente Lula caiu no banheiro, no Palácio do Alvorada, enquanto cortava as unhas. Na ocasião, ele bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e um pequeno sangramento no cérebro.