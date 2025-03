Haitiana reencontra o filho após se perder em viagem de São Paulo a Cascavel

Apucarana - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Arapongas, localizou e auxiliou no reencontro de uma mulher haitiana com seu filho. Marie Elimene, de 55 anos, havia se perdido após desembarcar por engano em Apucarana, no Norte do Estado, durante uma viagem de São Paulo com destino a Cascavel, no Oeste do Estado.

Conforme o que foi apurado, a GCM encontrou a mulher próxima a um assentamento em Aricanduva, na zona rural de Arapongas. Sem conseguir se comunicar, ela foi encontrada molhada, com frio e com fome e foi encaminhada para atendimento.