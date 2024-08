Guilherme e Rafael Busato ficam entre os Top 10 no Campeonato Sul-Americano de Kart

Competidores de boa parte da América do Sul desembarcaram no Brasil para as provas válidas pelo Campeonato Sul-Americano de Kart. O traçado do Kartódromo Techspeed, em Nova Santa Rita (RS), foi o palco escolhido para as disputas. Nas categorias OK FIA e OK Júnior, além da vitória, estavam em jogo duas vagas para o Mundial de Kart, que acontecerá no próximo mês, na Inglaterra. Os gêmeos do Paraná, Guilherme e Rafael Busato (Shift Car / 7Place Veículos / Equipe: Kosta Racing / Coach: Erick Lutum) chegaram com o objetivo de conquistar a vaga e carimbar o passaporte para as terras do Rei.

Na sexta-feira (23), aconteceu o treino que definiu o grid de largada para a primeira prova classificatória, com pilotos da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, além do Brasil. Com pista úmida, Guilherme conseguiu uma volta com o tempo de 1:00.726, o que lhe rendeu um lugar na segunda fila, em terceiro lugar. Rafael, por sua vez, obteve a marca de 1:01.857, ficando na sexta fila.

No dia seguinte, sábado (24), Guilherme Busato fez uma boa largada e pulou para o segundo lugar nas primeiras voltas. Na disputa por posições, caiu para a quarta colocação, onde recebeu a bandeirada. Rafael também fez uma grande largada, e na quarta volta já era o sétimo colocado. Infelizmente, ele teve que abandonar a corrida duas voltas depois, sem conseguir pontuar.

Na segunda classificatória, o cenário se repetiu para Rafael, que conseguiu completar apenas cinco voltas antes de abandonar a corrida novamente. Já Guilherme enfrentou mais dificuldades do que na primeira classificatória e, mesmo brigando pelo sexto e sétimo lugares, acabou completando as dez voltas em oitavo.

Ainda no sábado, tivemos a pré-final, com onze voltas. Rafael fez uma prova de recuperação espetacular, com a maior escalada da corrida, conseguindo treze ultrapassagens para cruzar a linha de chegada em sexto lugar. Guilherme encontrou um pouco mais de dificuldades desta vez, mas ainda assim recebeu a bandeira quadriculada em sétimo.

Os resultados das provas colocaram os irmãos Busato em posições distintas na final de domingo (25), com Guilherme largando na terceira fila, em quinto, enquanto Rafael alinhou na sexta fila, no décimo primeiro lugar. Na corrida decisiva, os irmãos fizeram provas semelhantes, com Rafael garantindo mais uma escalada para chegar em sétimo.

Guilherme não conseguiu o rendimento necessário para brigar pelas primeiras posições e acabou recebendo a bandeirada em sexto lugar. “Eu esperava fazer voltas com tempos próximos aos dos ponteiros, mas estava cerca de três décimos acima por volta. Dessa vez, não deu para chegar ao pódio”, analisou Guilherme Busato.

“Na pré-final e na final, o kart estava muito bom. Foi uma pena o que aconteceu nas classificatórias. Tive que remar contra a maré nas corridas decisivas, mas ainda assim terminei em sétimo. Fica o sentimento de que dava para ter brigado mais à frente. Mas vamos para a próxima”, comentou Rafael Busato.

Os irmãos Busato voltam à pista em Interlagos, no Kartódromo Ayrton Senna, para a oitava etapa da temporada de 2024. Guilherme está na luta pelas primeiras posições na classificação da categoria Júnior Menor, enquanto Rafael disputa os melhores resultados em uma categoria acima, a Júnior.

