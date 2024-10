Grave acidente deixa três pessoas feridas no Bairro Coqueiral em Cascavel

Na tarde desta quarta-feira (16), um acidente de trânsito com capotamento deixou três pessoas feridas, no cruzamento das ruas Recife e João Lili Cirico, no bairro Coqueiral.

De acordo com informações preliminares, um Ford Ka seguia por uma das vias quando avançou a preferencial e colidiu com um HR-V. Com o impacto, o HR-V capotou diversas vezes, parando com as rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou múltiplas equipes para atender a ocorrência. As vítimas, apesar da gravidade da colisão, apresentavam ferimentos leves. A condutora do Ka, de 59 anos, sofreu uma contusão no tórax devido ao uso do cinto de segurança. Já os ocupantes do HR-V, um homem e uma mulher, ambos de 30 anos, foram socorridos com contusões e escoriações.