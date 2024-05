Fusca bate em poste e quase cai em barranco na PRc-467

Um homem de 47 anos que dirigia um Fusca se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 14h, na marginal da PRc-467 em Cascavel.

Segundo informações, o motorista, seguia pela via marginal quando o carro teria ficado sem freios. Sem controle da direção, o Fusca colidiu contra um poste elétrico, impedindo que o veículo caísse no barranco e na rodovia.

Com o impacto da colisão, o motorista sofreu apenas um corte no queixo. Uma equipe do Siate foi acionada ao local e prestou os primeiros socorros à vítima. Em seguida, o homem foi encaminhado à UPA Brasília para receber atendimento médico.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência.

Via: SOT