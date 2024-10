Força-tarefa auxilia vítimas de temporal em Cascavel

A previsão meteorológica se confirmou, e chuvas intensas com rajadas de vento atingiram Cascavel na tarde desta quinta-feira (23). A força-tarefa, reunindo Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras, já estava de sobreaviso para dar uma pronta resposta e minimizar os impactos causados pelo temporal. Prédios públicos e privados foram atingidos pelo fenômeno natural.

O secretário de Meio Ambiente, Ailton Lima, destaca que ontem (22) houve um volume grande de chuva em um espaço curto de tempo.

“Isso faz com que corramos o risco de alagamentos em alguns pontos, em especial com a queda de árvores de grande porte. Porém, as secretarias já estão organizadas nesse sentido para atender a população da maneira mais rápida possível. É importante registrar que as solicitações e chamadas devem ser feitas via Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, mas o atendimento está sendo realizado pela administração municipal em todo o nosso município”, explica o secretário.