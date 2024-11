Focos de raiva aumentam 39% no Paraná e Cascavel é o município com mais casos

O Paraná registrou um aumento significativo nos focos de raiva no rebanho bovino, com um crescimento de 39% em 2024 em comparação ao ano anterior. Até o momento, foram contabilizadas 206 notificações, contra 148 no mesmo período de 2023. A doença já foi identificada em 45 municípios do estado, sendo que a maioria dos casos ocorre na região oeste. O município de Cascavel se destaca, com 105 ocorrências, seguido por Laranjeiras do Sul, com 27, e Ponta Grossa, com 19 casos reportados.

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) destaca que o risco de perda total de rebanhos é elevado em pequenas propriedades, e reforça que a vacinação regular é a medida mais eficaz para prevenir a raiva bovina. Para combater a doença, a Adapar tem implementado diversas ações, como a delimitação de áreas periféricas, imunização emergencial e controle de morcegos, principais transmissores do vírus. A coordenadora do programa de controle da raiva da Adapar, Elzira Jorge Pierre, ressalta ainda que os produtores têm a obrigação de notificar a Agência sobre a presença de animais com sinais de sintomas nervosos, contribuindo para o controle e erradicação da doença.