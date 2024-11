Feira do Teatro terá produtos natalinos e até Papai Noel nas edições de dezembro

Atenção, cascavelenses, já marque na agenda, pois a Feira do Teatro de Cascavel chega à época do Natal recheada de atrações. Já a partir deste domingo (1º), a feira contará com uma infinidade de produtos natalinos para você deixar sua casa no clima das festas de fim de ano.

Dentre os produtos estão itens de decoração, guirlandas, velas especiais, toalhas de mesa, panos de pratos, souplats, bolachas decoradas, bonecos temáticos, urumis, chocolates, sabonetes com motivos natalinos, peças para montar a sua mesa para a ceia de Natal e até capivara de pelúcia com gorro do Noel, bem natalina e cascavelense ao mesmo tempo, entre outros. Os produtos são comercializados a preços acessíveis para a comunidade.

E para deixar a magia do Natal ainda mais viva, o próprio Papai Noel estará na feira para fazer a alegria da criançada e também dos adultos.

Para deixar a visita à feira ainda mais interessante, neste domingo haverá o desafio da barraca mais natalina. Os feirantes vão caprichar na decoração para deixar o ambiente ainda mais festivo. E nesta competição do bem, quem votará será o visitante da feira. As três barracas mais votadas serão premiadas.

A Feira do Teatro ocorre todos os domingos, das 8h às 13h, no estacionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho, sempre com atrações culturais para animar os visitantes. Além do artesanato, a Feira conta ainda com opções gastronômicas dos food trucks.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



A programação cultural também é um dos atrativos da Feira do Teatro. Confira a programação deste domingo (1º)