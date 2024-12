Feira do Teatro terá duas edições extras em frente à Catedral

As edições de domingo seguem normalmente, das 8h às 13h no estacionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho, inclusive com atrações culturais para animar os visitantes. Além do artesanato, a Feira de domingo conta ainda com opções gastronômicas dos food trucks.

Que tal incrementar as compras de Natal? Então, aproveite, pois a Feira do Teatro terá duas edições extras neste fim de ano: a primeira já neste sábado, dia 14, e a próxima no sábado, dia 21. O atendimento será das 14 às 21h, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. São duas edições a mais para aproveitar em família.

MUNDO – Instagram, WhatsApp e Facebook apresentaram instabilidades no início da tarde desta quarta-feira (11). Pelo X (antigo Twitter), usuários reclamam da queda das redes sociais, que seguem instáveis nas versões desktop e mobile. Usuários das redes ficaram rapidamente impossibilitados de publicar conteúdo. No caso do WhatsApp, os aparelhos não carregam novas mensagens. Os registros […]

PARANÁ – A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), junto aos Procons municipais, participará da segunda edição do “Mutirão Renegocia!”. O evento acontecerá na próxima segunda e terça-feira, dias 16 e 17 de dezembro, sob coordenação da Secretaria Nacional do Consumidor […]

Vale lembrar que a Feira do Teatro está repleta de itens de decoração natalina para você deixar sua casa no clima das festas de fim de ano. Dentre os produtos estão itens como guirlandas, velas especiais, toalhas de mesa, panos de pratos, souplats, bolachas decoradas, bonecos temáticos, urumis, chocolates, sabonetes com motivos natalinos, peças para montar a sua mesa para a ceia de Natal e até capivara de pelúcia com gorro do Noel, bem natalina e cascavelense ao mesmo tempo, entre outros. Os produtos são comercializados a preços acessíveis para a comunidade.

A Feira do Teatro só não atenderá ao público no domingo de 29 de dezembro, mas retorna normalmente já no primeiro domingo do ano, no dia 5 de janeiro de 2025.