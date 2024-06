Feira do Teatro já está em clima de arraial

Já virou tradição do cascavelense ir à Feira do Teatro nas manhãs de domingo. E neste próximo, no dia 9, tem mais uma razão para fazer a visita. Os feirantes estão começando a entrar no clima de arraial.

Embora, a festa julina esteja prevista para o dia 7 de julho, algumas delícias típicas destas festividades já estarão à venda neste fim de semana. A feira acontece das 8h às 13h, no estacionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho.

Os produtores de orgânicos já estarão com produtos como amendoim, milho, mandioca e pinhão para venda. Outro ponto importante é que o tradicional quentão também já estará à venda nas barraquinhas. Os artesãos que participam da feira também já estão trabalhando em artes que logo estarão à disposição dos visitantes.

Além das delícias da época de festas juninas e julinas, a feira contará com as barraquinhas tradicionais com os mais diversos produtos, artesanatos, além das opções gastronômicas dos food trucks.

A Feira do Teatro já faz parte da programação dos cascavelenses, consolidada como um ponto de encontro para momentos de lazer para as famílias e também de muita cultura, uma vez que sempre tem atrações de música e arte.

Fonte: Secom