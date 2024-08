Falece primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone, aos 79 anos

A primeira-dama de Curitiba, Margarita Pericás Sansone de Macedo, faleceu nesta terça-feira, aos 79 anos, no Hospital São Marcelino Champagnat. Margarita estava internada e lutava contra um câncer.

Rafael Grecca, prefeito de Curitiba e esposo de Margarita se despediu da amada nas redes sociais. “Com profundo pesar e meu coação curitibano dilacerado, cumpro o doloroso dever de comunicar a passagem de minha amada Margarita Elisabeth Pericás Sonsone de Macedo. Que os anjos e os santos a acompanhe com cânticos de glória até a cidade Santa de Jerusalém” destacou Grecca.

Grecca destaca o carinho que a esposa tinha com os Curitibanos. “Que o bem infinito que ela desejou aos “Curitibinhas” suas famílias e principalmente, aos mais vulneráveis seja o tom dessa despedida. Viverá para sempre em mim e em todos que a amam”.

O prefeito pede que amigos familiares ao invés de levarem coroas em forma de homenagem, doem alimentos. “Aos amigos que desejam prestar suas homenagens, peço que, em vez de coroas, façam doações de alimentos ou artigos ao Disque Solidariedade (156)”,

O Governador do Paraná, Ratinho Júnior se pronunciou sobre o falecimento de Margarita. “Genuinamente, a Margarita simbolizava o amor: o amor pelo marido, o amor pela cidade que ajudou a cuidar e o amor pelo povo do Paraná. Descanse em paz, Margarita. Nós continuaremos aqui, ao lado do prefeito Greca, trabalhando para fazer aquilo que você tanto gostava: ver os “curitibinhas” sorrirem. Descanse em paz sabendo que a nossa gratidão será permanente por tudo aquilo que você fez pela cidade. Aos amigos e familiares o meus sentimentos nesse momento de profunda dor”, afirmou o governador.

Amanhã (21), será realizada uma missa em homenagem a ex-primeira-dama, as 15h, no Memoria de Curitiba, e na sequência, será sepultada no túmulo da família Bernardo Pericás Moya, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Aos familiares desejamos nossos sentimentos.