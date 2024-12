Fábrica de velas é consumida por incêndio em Cascavel

CASCAVEL – Um grave incêndio atingiu um barracão industrial na madrugada desta sexta-feira (6), no Parque Industrial Albino Nicolau Schimidt, localizado na BR-277, em Cascavel. O fogo, que teve início por volta das 1h30, mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam incansavelmente para controlar as chamas.

Localizado na Rua Padre Pedro Canísio Henz, o barracão foi completamente consumido pelas chamas, que se propagaram rapidamente devido à presença de materiais inflamáveis no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

Combate

Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram pelo menos três caminhões-tanque, mas a intensidade das chamas exigiu um grande esforço das equipes. A principal preocupação dos bombeiros era evitar que o fogo se alastrasse para outras áreas do parque industrial, colocando em risco outras empresas e propriedades.