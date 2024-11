FAB lança foguete de sondagem suborbital; assista

PARTICIPE! Dia de Doar: movimento global para estimular a generosidade

BRASIL – A edição 2024 do Dia de Doar ocorrerá em 3 de dezembro. O movimento visa mobilizar, incentivar e fortalecer atos de generosidade engajando pessoas físicas, empresas e organizações no mundo todo. No Brasil, essa iniciativa tem ganhado força e vem fortalecer a cultura da doação, com o objetivo de tornar o país mais […]