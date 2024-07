Excesso de velocidade soma 50% das multas dos “radares eletrônicos”

O mau comportamento e o desrespeito no trânsito trazem a cada dia um número maior de sinistros e alguns deles com maior gravidade deixam óbitos e marcas irreparáveis em muitas famílias. O relatório mensal das multas emitidas pelos os 48 radares eletrônicos espalhados em toda a cidade divulgado quarta-feira (3) pela Transitar, apontou que das 53.203 infrações aplicadas neste ano, 27.129 infringem o artigo 218 que é de trafegar acima da velocidade permitida entre 20% a 50% da via.

Em segundo lugar no ranking está a conversão à esquerda que é proibida desde 2017 nas três avenidas que tem a circulação dos ônibus do transporte público em pista exclusiva, sendo que de janeiro a maio foram aplicadas 18.361 multas. Em terceiro estão as infrações em decorrência do avanço ao sinal vermelho com um total de 7.044 multas dos radares. O restante é 378 de parar sobre a faixa de pedestre e 291 por transitar na faixa exclusiva das linhas do transporte público.

Condutores continuam “desrespeitando”

Para a educadora de trânsito da Transitar, Luciane de Moura, as multas demonstram que mesmo que as vias tenham uma boa sinalização e que, além disso, os locais que têm os radares eletrônicos estejam sinalizados antes dos equipamentos, os condutores continuam “desrespeitando” as normas de trânsito o que resulta em sinistros de grande gravidade. “O excesso de velocidade na nossa cidade é uma questão cultural, mas precisamos repensar nesses comportamentos que geram graves consequências”, reforçou.

Moura lembrou ainda que a Transitar recebe muitas vezes denúncias de rachas em ruas bastante movimentadas que causam consequências muito graves quando ocorrem acidentes. Além disso, tem ainda a questão da conversão à esquerda que continua no topo de lista de infrações. “As pessoas continuam insistindo nisso, mesmo após sete anos da mudança que tivemos e quando existe a conversão errada, a porcentagem de um sinistro é muito maior”, descreveu.

Para Moura, os números das infrações dos radares que são os olheiros ininterruptos no trânsito, demonstram que as pessoas descumprem as sinalizações e que é preciso estar atento a isso, inclusive às mudanças das vias que são comuns em cidades como Cascavel, que estão crescendo e que existe um estudo constante na questão de mobilidade urbana, cuidando de cada condutor mesmo e dos outros. “Precisamos terminar com situações que trazem consequências e mortes no trânsito”, falou.

A educadora lembrou ainda que Cascavel é a segunda cidade com maior número de cruzamento semaforizados e que, mesmo assim, isso não inibe a quantidade de infrações, visto que 75% dos sinistros de trânsito acabam ocorrendo nestes cruzamentos e isso demonstra os excessos dos motoristas tanto de excesso de velocidade quanto de avanço de sinal vermelho. “É importante esta conscientização do respeito com o próximo e que as pessoas estejam atentas à sinalização, evitando os acidentes e pessoas feridas ou até mortas neste tipo de colisão”, frisou.

A Transitar trabalha com os pilares do Pnatrans (Programa Nacional de Trânsito) que incluem a gestão da segurança no trânsito, vias seguras, educação para o trânsito, normatização e fiscalização, aplicando a metodologia do Programa Vidas no Trânsito, com foco nos fatores e condutas locais de risco, que aumentam a gravidade nos sinistros de trânsito.

A comunidade pode enviar sugestões ou denúncias por meio do whatsapp do Trânsito, pelo número (45) 99135-5207.

Aplicativo permite indicar real infrator da multa

No trânsito, o foco é respeitar as leis e conduzir de maneira segura. Infelizmente, ainda há uma parcela da população que comete irregularidades. Só que agora para que esses cidadãos possam acertar suas pendências com os órgãos de trânsito, há uma novidade para dar agilidade na hora de indicar o real infrator.

Os proprietários de veículos, que podem não ter cometido a infração, têm mais uma opção no momento de indicar o condutor responsável autuado tanto pela Transitar, como pelo Detran. A opção de transferência pode ser realizada por meio do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito). O objetivo da iniciativa é dar mais celeridade ao processo de transferência de pontuação e ampliar as opções para os cidadãos.

Para realizar a indicação, é necessário que tanto o proprietário do veículo, quanto o condutor infrator estejam cadastrados no aplicativo CDT ou no portal da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). É importante que o condutor indicado faça o aceite por meio do aplicativo, assumindo a pontuação na CNH. Dessa forma, ele não tem a necessidade de encaminhar documentação, tampouco comparecer presencialmente ao órgão autuador.

O prazo para indicar o condutor é o mesmo da Notificação de Autuação e o proprietário/principal condutor deve acessar o aplicativo CDT e seguir os trâmites para realizar a indicação. A iniciativa reflete o compromisso de uma gestão do trânsito mais eficiente e transparente não só no Estado do Paraná, mas em todo o país.

A Transitar também disponibiliza o Geproc (Sistema de Gestão Eletrônica de Processos), que permite que o requerente realize a indicação de condutor de autos de infração de trânsito, a apresentação de defesa prévia, recursos a JARI e recurso ao Cetran de forma online, utilizando o computador, o celular ou ainda a plataforma e aplicativo Paraná Inteligência Artificial (PIÁ) sem precisar se deslocar presencialmente até a Transitar, cumprindo o objetivo que é dar maior comodidade ao usuário, a partir do uso de ferramentas de tecnologia, que modernizam e desburocratizam o acesso dos cidadãos aos serviços relacionados às infrações de trânsito.