Estão abertas as inscrições para 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Cascavel - O envelhecimento populacional é uma realidade crescente em todo o Brasil. E para garantir que a terceira idade possa envelhecer com dignidade e em igualdade de condições com as demais faixas etárias, Cascavel sedia a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que será realizada no dia 29 de maio, das 13h às 17h, no auditório da Univel – Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz.

Com o tema central “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o evento já está com inscrições abertas para interessados em participar dessa discussão. Elas podem ser realizadas até dia 20 de maio pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpMSl2gZ-zIJgX18XNIuacuMWg6f47FI7Ym0WklD8kUEeoJA/viewform. Também será possível se inscrever no local da conferência, a partir das 13h, no dia 29 de maio.

O foco é na participação de lideranças comunitárias, pessoas idosas, instituições privadas, movimentos sociais, organizações não governamentais e governamentais que atuam na defesa dos direitos dos idosos, bem como a outros interessados no tema.

A conferência abordará 5 eixos temáticos:

Eixo 1: Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais.

Eixo 2: Fortalecimento das políticas de proteção à vida, à saúde e ao cuidado integral da pessoa idosa.

Eixo 3: Proteção e enfrentamento contra formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa.

Eixo 4: Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices.

Eixo 5: Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política pública do Estado Brasileiro.

Com base nos princípios e diretrizes da Política Nacional do Idoso, os eixos propostos serão discutidos considerando a realidade municipal, o Plano Municipal da Pessoa Idosa, o texto base da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e a perspectiva de fortalecimento da Política Municipal para as Pessoas Idosas.