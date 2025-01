Estado dá início a concurso para contratar 2,6 mil PMs e bombeiros

Paraná - O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (21) no Diário Oficial os despachos do governador Carlos Massa Ratinho Junior que autorizam a realização de um concurso público para reforçar as forças de segurança do Paraná. O certame, previsto para 2025, ofertará 2.600 vagas, sendo 2.000 para o quadro da Polícia Militar e 600 para o Corpo de Bombeiros Militar.

A Secretaria da Segurança Pública será responsável pela organização do concurso junto com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBCF), que realizará o processo seletivo. O edital com as regras e detalhamento do certame, com prazos para inscrição e detalhes das provas, além do cronograma completo, deve ser publicado no primeiro trimestre.