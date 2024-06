Estado abre lances para novo leilão de veículos nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (10), interessados em adquirir veículos no novo leilão promovido pelo Governo do Paraná já podem fazer seus lances. Com um total de 60 veículos disponíveis, todos em condições de serem recuperados, o leilão oferece oportunidades para quem busca comprar um carro por valores abaixo do mercado. Eles estão distribuídos em pátios nas cidades de Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Para participar é necessário que os interessados façam o cadastro prévio no sistema de leilões do Estado até o dia 17 (segunda-feira). Este cadastro é indispensável para habilitar os participantes a fazerem lances e acompanharem a disputa do certame. As fotos e detalhes de todos os veículos disponíveis estão disponíveis no site do sistema de leilões.

Este é o terceiro leilão de 2024 realizado através do sistema próprio desenvolvido em parceria entre a secretaria estadual da Administração e da Previdência (Seap), responsável pelo Departamento de Transporte Oficial do Estado, e a Celepar.

Os veículos leiloados fazem parte da frota do Estado, anteriormente utilizados por secretarias e autarquias. De 2020 a 2024, o Governo do Paraná promoveu cinco grandes leilões, vendendo 2.432 veículos e arrecadando R$ 21.374.549,95.

Detalhes dos lotes disponíveis:

Londrina:

32 veículos

Visitação: 11 de junho, das 9h às 17h, no pátio do IDR-Paraná, Rodovia Celso Garcia Cid, KM 375, Conjunto Ernani Moura Lima II.

Maringá:

8 veículos disponíveis.

Visitação: 12 de julho, das 9h às 12h, no pátio do IDR-Paraná, Rua Joaquim de Castro Lopes, n.º 156, Parque Industrial Bandeirantes.

Umuarama:

9 veículos disponíveis.

Lances iniciais a partir de R$ 1.706,50 (Corsa).

Visitação: 14 de junho, a partir das 9h, na Estrada da Paca, Km 3, Colégio Agrícola.

Paranavaí:

11 veículos disponíveis.

Visitação: 13 de junho, das 9h às 12h, no pátio do IDR-Paraná, Rua Paulo Antônio da Costa S/N – Jardim Ipê (Polo de Pesquisa).

Para mais informações sobre os veículos disponíveis e para fazer o cadastro no sistema de leilões, acesse o site oficial do leilão.

Fonte: AEN