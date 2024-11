Escolhidos os nomes dos filhotes de lontra nascidos no RBV

Mais de mil pessoas participaram, presencialmente ou online, de uma ação promovida pela Itaipu Binacional e pelo Turismo Itaipu para escolher o nome de duas lontras nascidas no zoológico do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), unidade de conservação que faz parte do Complexo Turístico Itaipu.

Netuno e Maya foram os nomes mais votados, com 369 e 363 votos, respectivamente. No total, foram 1.179 votos, com 648 votos online e 531 votos presenciais (algumas pessoas que votaram presencialmente optaram por registrar o voto em apenas um dos nomes).

A iniciativa tem como objetivo principal promover a conscientização ambiental e o envolvimento da comunidade com a fauna protegida pela Itaipu, além de aproximar o público dos trabalhos de preservação realizados no Refúgio. Com esse tipo de ação, a Itaipu reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com a educação ambiental.