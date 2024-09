Eletroterminal: ao manobrar ônibus elétrico, motorista arranca carregador

Ele lembrou que existem ao todo sete terminais de abastecimento e que, os ônibus com duas horas na carga rápida conseguem ser abastecidos. “Se nós projetamos sete é porque de fato precisa sete. Na verdade a capacidade ali é para abastecer no mesmo tempo que nós temos duas bombas, 14 ônibus. Mas foi projetado, tem que ser consertado”, salientou.

Por meio de nota a Transitar afirmou que o motorista trabalha para a empresa Pioneira e, neste caso, a contratante será responsável pelos reparos e que as operações de ônibus não foram afetadas, porque está sendo feito um rodízio para o carregamento dos ônibus, até que o equipamento seja consertado. Além disso, um funcionário que trabalha no local disse que o espaço ainda não tem seguro e, por isso, a empresa é que terá que arcar com a despesa para a troca do carregador.

Cada um dos boxes construídos para abrigar os ônibus tem tartarugas que indicam até aonde o pneu do ônibus pode chegar, mas não tem nenhum outro tipo de limitador, o que acabou facilitando a colisão do meio de transporte.

A reportagem do Jornal O Paraná apurou que o motorista que manobrava o veículo acabou sendo demitido após o acidente – que ocorreu no dia 16 deste mês. No local, dá para ver o cabeamento que ficou exposto e que inclusive a calçada em frente ao poste ficou afundada pelo o impacto.

Um acidente com um ônibus elétrico acabou arrancado um dos sete carregadores, durante a realização de uma manobra dentro do novo Eletroterminal, onde foram colocados os equipamentos que fazem a recarga dos novos veículos do transporte público, que passaram a circular pela cidade desde o dia 6 de agosto. No local, um saco preto foi colocado cobrindo a estrutura até que seja realizada a instalação de um novo poste de carregamento que deve custar na faixa dos R$ 400 mil.

Sobre o prazo do conserto, o prefeito disse que ainda não sabe quanto tempo vai levar, já que o sistema todo é tudo muito novo. “A gente, evidentemente, não contava com esse tipo de acontecimento, vai acontecer, ônibus vai bater, ônibus vai acabar a bateria, como acontece todos os dias, nós temos 153 ônibus na frota, fura pneu, quebra, câmbio, é isso aí, vai ser assim e temos que ir resolvendo”, falou.

Parado na avenida

Na tarde de quarta-feira outro fato acabou chamando a atenção, quando um dos ônibus acabou parando de funcionar na Avenida Brasil e teve que ser guinchado, mas neste caso foi problema de uma peça no motor, que já foi substituída.

Frota

Ao todo são 15 ônibus elétricos, sendo 13 ônibus padrões e dois articulados. A compra da nova frota – que representa 10% do total dos ônibus que circulam pela cidade – foi anunciada em 2020 e a licitação para a compra deles ocorreu no ano passado pelo custo de R$ 42 milhões. Os novos ônibus circulam nas três avenidas principais da cidade, nas canaletas próprias, que são a Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco, mas futuramente devem circular também na Carlos Gomes.

Cada ônibus tem cerca de 12 metros de comprimento e capacidade para 75 passageiros. Equipado com baterias totalmente elétricas, possui autonomia de 270 km e pode ser carregado em até 4 horas. Além disso, tem ar-condicionado, conexão wi-fi e tomadas para recarga de celulares. Todo o sistema para carregar a frota conta com nove carregadores, sendo que sete deles ficam no Eletroterminal, um no Terminal Leste e outro no Terminal Sul. As recargas são feitas no período noturno quando, não estão circulando, mas o local comporta os 15 estacionados de uma só vez, com investimento total de R$ 7,5 milhões.

Outras obras

Outras obras foram feitas devido à instalação do Eletroterminal, como a pavimentação na Rua São Paulo, entre a Avenida Assunção e a Rua JK e da Avenida Brasil no mesmo trecho. Também está sendo construída a “Usina Fotovoltaica” que vai gerar a energia utilizada no sistema do carregamento dos ônibus, anexo ao Aterro Municipal, no distrito de Espigão Azul. No local, estão sendo instaladas diversas placas que farão a captação de energia que será mandada diretamente para a rede da Copel, sendo feita a compensação da energia.

O investimento é de cerca de R$ 13 milhões, por meio de verba liberada pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e a Itaipu Binacional.