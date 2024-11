Diretores de Itaipu visitam hidrelétrica binacional Yacyretá

20 DE NOVEMBRO

Congresso no Paraná abre as celebrações pelo Dia do Biomédico

Abrindo as celebrações do Dia do Biomédico (20/11), o Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6) – por meio de sua ala Júnior – realiza no sábado (09/11) o 1º Congresso Acadêmico de Biomedicina. O evento será no Auditório do UniCuritiba [Rua Chile, 1678, Rebouças, Curitiba-PR] e deve reunir estudantes de várias instituições […]