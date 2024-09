Dia do Idoso terá ações com aposentados do IPMC no Lago Municipal

O Dia do Idoso, comemorado na próxima terça-feira, dia 1º de outubro, contará com uma ação especial para os aposentados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel (IPMC).

De acordo com Denise Torres de Souza, assistente social, haverá um passeio com os idosos, a partir das 16 horas, no Lago Municipal de Cascavel.

“Depois, faremos uma roda de chimarrão e um piquenique, para que eles possam aproveitar o dia deles”, explica Denise.