Dia do chocolate: Conheça um dos melhores destinos do mundo

Em 7 de julho é marcado o dia mundial do chocolate e é uma ocasião especial para celebrarmos não apenas o prazer sensorial deste doce delicioso, mas também para descobrirmos aqui na Jornal O Paraná um destino incrível a cerca de 600 quilômetros de distância de Cascavel ideal para quem é chocólatra ou procura um passeio premiado para fazer com a família. A visita à fábrica da Nugali Chocolates, em Pomerode, no vizinho estado de Santa Catarina, foi incluída pelo site TripAdvisor na lista das 10 melhores atrações para a família no mundo. O Tour Nugali ficou na oitava posição do Prêmio Traveller ‘s Choice, divulgado anualmente pela plataforma com base nas avaliações dos visitantes que frequentam pontos turísticos de todo o planeta. É o único atrativo da América do Sul premiado na categoria.

O passeio autoguiado foi inaugurado em 2021 e revela em detalhes como é fabricado o chocolate mais premiado do Brasil. O processo é apresentado de maneira interativa e lúdica, passando por uma estufa com pés de cacau e baunilha, experiências sensoriais e um panorama de como as amêndoas de cacau são transformadas em chocolates.

O visitante, é claro, pode degustar criações da marca catarinense, que foi a primeira no Brasil a desenvolver chocolates bean to bar – aqueles em que o fabricante controla a produção desde as fazendas de cacau até a embalagem.

O Tour Nugali integra a Rota do Enxaimel, eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre as melhores vilas turísticas do mundo. Ele está inserido num contexto de preservação do patrimônio histórico, do meio ambiente e da riqueza cultural herdada dos imigrantes alemães que povoaram Pomerode no século XIX.

Serviço

A visitação está aberta todos os dias, das 9h às 18h. A produção de chocolates funciona nos dias úteis, até 16h. Mais informações em nugali.com.br/tour

Férias em Pomerode: novas atrações, gastronomia, shows e promoções

Festival Gastronômico, shows ao ar livre, feirão de produtos a preços promocionais, apresentações de orquestras, evento internacional de dança, um parque inteiro novinho em folha e programação especial nas principais atrações. As férias de julho de 2024 em Pomerode vão confirmar uma mudança gradativa no turismo local: o número de atrações cresceu tanto que exige mais tempo do visitante: para conhecer a cidade, são necessários ao menos três dias.

Será o primeiro julho do Spitz Park, o parque de aventuras recém-inaugurado em Pomerode. Além dele, os parques Vila Encantada, Alles Park e Zoo Pomerode Bioparque prepararam atrações especiais para julho. Os principais pontos turísticos da cidade vão atender com horário ampliado.

O mês também tem a agenda cheia de eventos. O aconchegante 18º Festival Gastronômico de Pomerode ocorre de 4 a 21 de julho no Pavilhão Municipal, com 12 restaurantes, música ao vivo e aulas-show. Ainda tem feira de produtos regionais, espetáculos musicais no Teatro Municipal e o Tanz in Pomerode, festival internacional de danças folclóricas.

Aqueles que estão sempre de olho em boas oportunidades de compras terão lojas de fábrica com promoções. Destaque para o Feirão Oxford, com ofertas especiais de produtos para cozinha reunidas sob uma enorme tenda no Centro da cidade.

SC lança quer impulsionar o turismo nos dias de frio

Apostando mais uma vez no potencial turístico de Santa Catarina também nos dias mais frios do ano, o Governo do Estado une setores estratégicos e lançou a segunda edição do Estação Inverno. A ideia é, para além do turismo, impulsionar todas as atividades também impactadas com o fluxo de turistas.

Assim como no primeiro ano, o Governo do Estado une setores e parceiros para dar ao inverno a mesma relevância que a temporada de verão já ocupa em Santa Catarina. A intenção é aumentar o fluxo econômico, oferecer suporte às atrações de inverno, e, assim, influenciar para que outras estâncias turísticas também busquem reconhecer e investir no potencial durante os meses de frio, do Litoral ao Oeste.

Números de 2023

Os números alcançados no inverno de 2023 já mostram avanços. A pesquisa da Fecomércio, parceira do Estado na Estação Inverno, mostrou que, entre julho e agosto do ano passado na região Serrana, os gastos dos turistas, em que são calculados os custos com hospedagem e alimentação, cresceram 17% comparado a 2022. Além disso, o gasto com lazer também aumentou 14% em relação à média histórica.

O tipo de hospedagem mais usado foi os hotéis: 60% dos turistas em 2023 se hospedaram na rede hoteleira. A pesquisa apontou ainda que a procura por alimentos e bebidas catarinenses também cresceu, com 84% dos entrevistados afirmando que experimentaram ou iriam experimentar itens alimentícios da Serra.