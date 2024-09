Dia de emissão da Carteira de Identidade

Mais de 200 alunos das escolas Ademir Correia, Almirante Barroso, José Baldo e Maria Tereza, estão tendo a oportunidade de emitir, nesta quinta-feira (12), a Carteira de Identidade, durante mais uma edição do Programa Justiça no Bairro, que acontece na Unipar.



A Secretaria de Assistência Social intermediou o processo de participação dos alunos na ação e a Secretaria de Educação promoveu o transporte dos alunos, assim como a orientação às famílias em relação aos documentos necessários. Foram priorizados os alunos de 5º ano.

A iniciativa, que é da Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju) e tem apoio do Município de Cascavel, teve início ontem (11).



Além da emissão gratuita da carteira de identidade, o programa também oferece atendimentos jurídicos que incluem orientações e encaminhamentos para diversas demandas, como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, retificação de documentos e outros. A iniciativa busca levar a justiça mais perto da população, facilitando o acesso a serviços essenciais.

Casamento coletivo

Para coroar a semana de ações do Justiça no Bairro, no sábado (14), acontecerá um casamento coletivo no Complexo Esportivo Ciro Nardi. A cerimônia, que reunirá 161 casais de Cascavel e outros sete de Santa Tereza do Oeste, está prevista para começar às 16h.

Fonte: Secom