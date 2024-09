Dia da Árvore: Conferência municipal vai abordar a emergência climática

Cascavel – Ainda no ensino fundamental o aluno aprende o que é o meio ambiente e a importância de preservá-lo. Nos últimos dias a soma do clima seco com a grande ocorrência de queimadas deixou o ar poluído e com muita fumaça “acendendo um alerta” para a importância de ter um ar limpo e sem poluição para respirar. A cada ano, os ambientalistas e estudiosos do setor falam sobre ações que precisam ser planejadas e pensadas para melhorar a vida no planeta.

Neste sábado, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore e em alusão ao tema será realizada a 21ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Cascavel que vai debater a “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”. O evento será realizado nesta sexta-feira (20), das 8h às 17h45, no auditório da Prefeitura de Cascavel e vai reunir diversos órgãos e pessoas ligadas ao setor.

Estratégias

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Cascavel, Aílton Lima, o evento é uma oportunidade para discutir e aprimorar as estratégias e ações voltadas para a emergência climática e ouvir a população sobre alternativas disponíveis para preservação e melhoria do meio ambiente na cidade. “Até nossos hábitos de consumo no dia a dia podem fazer a diferença”, disse Lima.

Ele lembrou que o ano passado foi o mais quente da história e o aumento da temperatura do planeta foi percebido de norte a sul do País na forma de ondas de calor, inundações e secas. Este ano também houve muitos eventos climáticos, eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes são manifestações do aquecimento global.

Por isso, traçar um modelo de desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa e resiliente às mudanças do clima serão abordados na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente que terão representantes da cidade que serão eleitos durante a conferência. Durante o evento vai ocorrer a eleição das pessoas delegadas para a etapa estadual da conferência e ainda a eleição das entidades para compor o Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente).

Viveiro do IAT

O viveiro do IAT (Instituto Água e Terra) de Cascavel que foi destruído no tornado de outubro do ano passado produz por ano cerca de 200 mil mudas que são distribuídas para os municípios das regionais de Cascavel e Foz do Iguaçu. As mudas são repassadas à população em ações, como a que ocorreu nesta semana nos ecopontos e no lago da cidade, onde os moradores fizeram a troca de mudas por lixo eletrônico velho que terá agora o destino correto.

Outra parte foi plantada por alunos do IFPR (Instituto Federal do Paraná) ao redor da instituição de ensino em alusão à data e que a partir de agora, serão os fiscais das árvores que ganharam até nome. Cascavel tem ao todo cerca de 88,5 mil árvores catalogadas dentro do perímetro urbano da cidade e atendendo ao Plano Municipal de Arborização.

No Paraná

A Semana da Árvore também foi comemorada em todo o Estado por meio de ações da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável em parceria com o IAT, devem ser repassadas até o final de semana pelo menos 50 mil mudas de espécies nativas em todas as regiões do Estado. Com isso, o Estado alcança a marca de 10 milhões de mudas distribuídas desde 2019.

Isso significa que uma área de aproximadamente 9 mil hectares – equivalente a 9 mil campos de futebol – que foi recuperada ou está em processo de regeneração por meio do programa Paraná Mais Verde. As árvores que abastecem o projeto são cultivadas em 19 viveiros florestais e em dois laboratórios de sementes do Instituto. Ao todo, o órgão produz uma variedade de 163 espécies nativas, 26 delas ameaçadas de extinção. Entre as mudas que serão doadas nesta semana estão paineira, angico, branquilho, ipê, guajuvira, araucária, pitanga, jabuticaba, cerejeira-do-mato, uvaia e araçá. Para o gerente de Restauração Ambiental do IAT, Mauro Scharnik o objetivo do programa, incluindo as ações da Semana da Árvore, é despertar a consciência ambiental e aliar o desenvolvimento ambiental, econômico e social, por meio da produção e plantio de árvores nativas nas áreas urbanas e rurais.

Como solicitar

Os interessados em solicitar mudas podem usar meios digitais como o aplicativo Paraná Mais Verde, disponível na Play Store. Ao fazer o pedido para até 100 mudas/ano, o requerimento é aprovado automaticamente e as plantas poderão ser retiradas diretamente no viveiro escolhido. Basta ligar para a unidade do IAT para agendar. Para mais de 100 mudas, o requerimento seguirá para análise e aprovação de um técnico do IAT. O requerente pode acompanhar a solicitação e será informado quando for aprovada. Após a liberação, pegará as mudas no viveiro selecionado.

É possível, também, registrar a solicitação através do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). É um caminho que permite aos usuários a requisição de mudas nativas e consultas relacionadas ao requerimento feito pela internet por meio do endereço www.sga.pr.gov.br. Após a solicitação, o pedido passará por uma análise do IAT. Caso seja aprovado, será encaminhado um e-mail ao requerente, com as informações do local de retirada das mudas e a documentação necessária.