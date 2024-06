Descarte seu vidro de forma segura e ajude a evitar acidentes nos coletores

Atenção, população de Cascavel: diariamente os trabalhadores que atuam na coleta de lixo urbano desempenham um serviço de excelência para garantir que os resíduos que todos nós produzimos tenham o destino correto. Todos os dias, os cerca de 350 mil habitantes de Cascavel geram mais de 300 toneladas de lixo que são encaminhadas ao Aterro Sanitário.

No entanto, vale lembrar algumas orientações, especialmente nesta Semana do Meio Ambiente, para que os profissionais não passem por situações como registradas em casos pontuais, em que os coletores acabaram tendo ferimentos perfurocortantes, por conta de vidro descartado incorretamente no lixo. Neste ano, já foram sete casos.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a orientação é sempre que um item de vidro quebrar ou tiver um objeto cortante para descartar é preciso embalar numa caixa, ou até mesmo numa garrafa pet ou caixa de leite, mas jamais deixar solto em sacolas no lixo. Também é importante identificar que há pedaços de vidro no recipiente, assim, o profissional já faz o descarte ciente que há um item cortante e acidentes são evitados.

A população cascavelense é consciente, mas uma pequena parcela ainda insiste em não respeitar, causando acidentes com os valorosos profissionais de limpeza pública.

DESCARTE

O Município de Cascavel também está preparado para receber inservíveis e garantir a destinação correta de itens como lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias de celular, pneus, eletroeletrônicos e óleos lubrificantes, com mais de 20 pontos de recolhimento.

CONFIRA ONDE FAZER O DESCARTE CORRETO:

LÂMPADAS FLUORESCENTES:

ATACADÃO 172 CASCAVEL

Av. Tancredo Neves, 3401 – Pioneiros Catarinenses

(45) 3301-4200

BALAROTI CASCAVEL

Av. Brasil, 2435 – Região do Lago

(45) 3122-3000

DZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Cuiabá, 3117 – Neva

(45) 3220-9400

ELETRO LUZ

Av. Brasil, 6817 – Centro

(45) 3225-1407

ELETROSUL DISTRIBUIDORA

Rua Osvaldo Cruz, 2855 – Centro

(45) 3038-1020

L36 COMPRE MAIS – CASCAVEL

Rua Padre Anchieta, 570 – Parque São Paulo

(45) 3112-1000

MUFFATO – BRASIL 33

Av. Brasil, 7210 – Centro

(45) 4009-5400

MUFFATO – MAX TITO MUFFATO 94

Av. Tito Muffato, 91 – Santo Onofre

(45) 3122-5800

MUFFATO – PARANÁ 26

Rua Paraná, 2094 – Centro

(45) 4009-5300

MUFFATO – PQ SÃO PAULO 7

Av. Carlos Gomes, 2685 – Parque São Paulo

(45) 4009-5500

MUFFATO – REGIÃO NORTE

Rua Altemar Dutra, 1327 – Brasília

(45) 4009-3700

MUFFATO – SÃO CRISTÓVÃO 66

Av. Brasil, 900 – São Cristóvão

(45) 4009-8300

MUFFATO (27) – RJK

Rua Presidente Juscelino Kubistchek, 1015 – Coqueiral

(45) 4009-5200

STOCK ATACADISTA CASCAVEL

Av. Doutor Ezuel Portes, 11955 – Santa Felicidade

(44) 3344-5781

PILHAS:

ATACADÃO 172 CASCAVEL

Av. Tancredo Neves, 3401 – Pioneiros Catarinenses

(45) 3301-4200

CASAS BAHIA CASCAVEL – CENTRO

Av. Brasil, 5846 – Centro

(45) 99145-6342

DROGA RAIA – CASCAVEL

Av. Brasil, 5831 – Centro

(45) 99124-8870

DROGA RAIA – CASCAVEL 2

Av. Brasil, SN, Q 332 – L 17 – Centro

(45) 99104-1257

DROGA RAIA – CASCAVEL C

Rua Mato Grosso, 2084 – Centro

(45) 99114-4472

DROGA RAIA – CASCAVEL D

Rua Marechal Candido Rondon, 1894 – Centro

(45) 99132-3841

DROGA RAIA – CASCAVEL E

Av. Carlos Gomes, 2635 – Parque São Paulo

(45) 99146-9296

DROGA RAIA – CASCAVEL F

Rua Salgado Filho, 2678 – Centro

(45) 99111-1141

ELETRONICA CORAL LTDA

Rua Paraná, 3168 – Centro

(45) 3225-4005



ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS:

ECOPONTO MANAUS

Rua Manaus, 1524 – Country

(45) 3902-1392



BATERIAS DE CELULAR:

As baterias de telefones móveis devem ser descartadas nas próprias lojas das operadoras como TIM, Claro, OI e Vivo.



PNEUS VELHOS:

PIETTÁ GRANULADOS

Rua Alba Vieira, 414 – Cataratas

(45) 3225-7219



EMBALAGENS DE ÓLEO LUBRIFICANTE:

LOJA CELUS AMBIENTAL

Rua Guaiás, 209 – Santo Onofre

(45) 3226-2971

Fonte: Secom