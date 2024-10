Defesa Civil envia ajuda humanitária para Dois Vizinhos após estragos do granizo

Dois caminhões carregados com itens de ajuda humanitária partiram na manhã desta sexta-feira (11) com destino ao município de Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná. Uma forte chuva de granizo atingiu a região na madrugada de quarta-feira (9) e causou estragos em 908 residências, a maioria na área urbana.

O Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e da Defesa Civil Estadual, presta auxílio com o fornecimento de itens como lonas e materiais de reposição e conserto. Foram enviadas 600 cestas básicas, 300 colchões de solteiro, 300 kits dormitório (cobertor de solteiro, fronha e travesseiro) e 4 mil telhas de fibrocimento. Até o momento, as equipes do CBMPR distribuíram 827 lonas e 66 rolos de lonas para e os moradores poderem cobrir emergencialmente as casas e proteger móveis até o conserto definitivo dos telhados. De acordo com a prefeitura de Dois Vizinhos, na maioria dos casos toda a cobertura precisa ser trocada.

O coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, o tenente-coronel Ivan Fernandes, afirma que a situação vem sendo monitorada desde a emissão dos alertas com risco de granizo na região. “Quando percebemos a entrada desta frente fria com possibilidade de granizo, disparamos alguns alertas para as estruturas do Governo e os municípios, entre eles, Dois Vizinhos. Assim que recebemos as informações dos danos no nosso sistema já fizemos uma mobilização interna para enviar lonas e o material de ajuda humanitária solicitados pela prefeitura”, destaca.

O chefe da divisão logística da Defesa Civil, major Tiago Cerdeiro, detalha a dinâmica para o envio célere dos materiais. “Assim que foi autorizado o envio no nosso sistema começamos a fazer a separação aqui no Centro Logístico Estadual para poder fazer o carregamento nesta sexta-feira pela manhã”.