Decisão do Supremo sobre pejotização já impacta ações trabalhistas na Região Oeste

Brasil - A decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de suspender em todo o país as ações trabalhistas que discutem a legalidade da “pejotização”, já começa a produzir efeitos práticos na região Oeste do Paraná em outras cidades do Estado.

A reportagem do jornal O Paraná teve acesso a uma decisão de um juiz de uma Vara do Trabalho de uma cidade da região que determinou ontem (15), a suspensão de um processo local, citando diretamente a ordem da Corte Suprema. Na ata de audiência realizada na data, o magistrado decidiu que o processo permanecerá suspenso “até a decisão final dos autos da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.606 Paraná”, conforme determinação de Gilmar Mendes.

A suspensão segue a linha da decisão tomada na última segunda-feira (14) pelo ministro do STF, que ordenou o “congelamento” de todos os processos que discutem a contratação de trabalhadores por meio de pessoa jurídica – PJs, enquanto o tema estiver sob análise do Supremo. A medida busca evitar decisões conflitantes nos tribunais e unificar o entendimento da Justiça brasileira sobre o tema.

Entenda a “pejotização”

A chamada “pejotização” ocorre quando empresas contratam trabalhadores como se fossem prestadores de serviços, por meio da abertura de uma pessoa jurídica, evitando o vínculo formal de emprego sob a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A prática é comum em diversas áreas.

O STF analisa o caso sob a ótica da repercussão geral, ou seja, o que for decidido servirá como padrão para todos os processos similares no país. O caso que serve de referência envolve um corretor de seguros contratado como franqueado por uma seguradora, mas o ministro Gilmar Mendes deixou claro que a decisão deverá alcançar todas as modalidades de contrato civil e comercial, inclusive na decisão que a reportagem teve acesso, que trata de uma relação de trabalho de um pedreiro e uma construtora.