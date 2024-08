Dados indicam que apenas 20% das brasileiras se consideram bem-informadas sobre a Lei Maria da Penha

Durante o Agosto Lilás, mês de conscientização sobre a violência de gênero, o Instituto Avon chama a atenção para os dados alarmantes de violência contra mulher no Brasil. De acordo com o Mapa Nacional da Violência de Gênero, apenas 20% das mulheres brasileiras se consideram bem-informadas sobre a Lei Federal Maria da Penha. Além disso, somente 27% das mulheres no Brasil declaram ter solicitado medidas protetivas para a sua segurança.

Estes números reforçam a real situação da violência de gênero no país e a urgente necessidade da disseminação de informações de qualidade. A realidade da violência doméstica está presente na vida de milhares de brasileiras, 7 em cada 10 mulheres afirmaram conhecerem alguém que sofreu violência doméstica.

Para fortalecer a mensagem de conscientização a campanha de Agosto Lilás, do Instituto Avon, Vozes Entrelaçadas, tem como objetivo fornecer informação de qualidade sobre Violência contra as mulheres, a importância da Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres.

Sobre o Instituto Avon – O Instituto Avon é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na defesa de direitos fundamentais das mulheres, promovendo iniciativas em atenção ao câncer de mama e enfrentamento às violências contra as meninas e mulheres. Por meio de ações próprias e parcerias com instituições da sociedade civil, setor privado e poder público, o Instituto Avon se concentra na produção de conhecimento e no desenvolvimento de projetos que mobilizem todos os setores da sociedade para o avanço das causas. Desde a sua fundação, em 2003, o braço social da Avon no Brasil já investiu mais de R$ 207 milhões em mais de 430 projetos, beneficiando mais de 5,3 milhões de pessoas e engajando mais de 130 empresas em suas iniciativas.

Fonte: Assessoria Instituto Avon