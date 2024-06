Curso gratuito de eletricista tem inscrições abertas para novas turmas

Estão abertas as inscrições para as próximas turmas do curso gratuito que oferece formação básica para a atuação como eletricista de distribuição, em Cascavel. O treinamento é gratuito, totalmente presencial, e destinado a homens e mulheres acima de 18 anos com ensino fundamental completo. Na cidade, há três turmas realizando o curso atualmente, além de programações em Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

O objetivo é capacitar os participantes para oportunidades profissionais no setor elétrico. São três meses de aulas, abertas inclusive a pessoas que não tenham experiência prévia na área. A programação tem a parceria da Agência do Trabalhador, que recebe as inscrições.

O curso é composto por 15 módulos, com aulas teóricas e práticas que abordam desde os fundamentos básicos de eletricidade até as normas regulamentadoras essenciais, incluindo padrões de segurança para o trabalho em altura. As aulas ocorrem de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Ao final do curso é realizada uma avaliação, e os aprovados recebem certificado no momento da conclusão, tornando-se aptos ao processo de seleção de profissionais que atuam em empresas prestadoras de serviço no setor de distribuição de energia.

INSCRIÇÕES – Agência do Trabalhador de Cascavel

Rua Paraná, 3.648, Centro

Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

Fonte: Assessoria