Curso “Eletricidade, Sustentabilidade e Cultura” chega em Cascavel no mês de maio

TRÂNSITO

Atenção condutores! Novo semáforo é instalado na Rua Jacarezinho

A Transitar informa que, após estudos, fez a instalação um novo semáforo em Cascavel, no cruzamento da Rua Jacarezinho com a Rua Fortunato Bebber, no bairro São Cristóvão, região Leste. A medida atende ao pedido de moradores e leva em consideração o fluxo intenso de veículos no local. A partir de hoje (9), o dispositivo […]