Covid-19: Saúde distribui 1,5 milhão de doses de vacina a partir desta terça-feira

As vacinas que estavam em faltam em diversos municípios foram adquiridas em pregão de 69 milhões de doses, concluído neste semestre, garantindo abastecimento por dois anos. As entregas serão feitas de forma parcelada pelos fabricantes, conforme a adesão da população, com as vacinas mais atualizadas aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e seguindo a recomendação mais recente da OMS (Organização Mundial da Saúde).

O Ministério da Saúde realiza, a partir desta terça-feira (10), a entrega de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. Esse lote faz parte de mais de 8 milhões de doses adquiridas para manter os estoques do SUS (Sistema Único de Saúde) para os próximos seis meses, com a expectativa de entregar 5 milhões de doses até o final de dezembro.

A vacina da Zalika Farmacêutica, já usada nos EUA e Reino Unido, será aplicada no Brasil em pessoas a partir de 12 anos, faixa etária aprovada pela Anvisa. Crianças abaixo dessa idade continuarão recebendo a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Considerando os preços praticados na aquisição anterior de vacinas para Covid-19, a nova compra gerou economia de R$ 1,05 bilhão, com redução de 26% no preço unitário, um dos menores preços do mundo. Enquanto os EUA já pagaram até US$ 30 por dose, o Brasil adquiriu por US$ 7.

O Ministério da Saúde também enviou um documento aos estados que orienta a estratégia de vacinação contra a Covid-19, inclusive como as novas vacinas devem ser aplicadas. Agora, assim como a vacinação de crianças, a vacina contra Covid-19 integra o calendário nacional para gestantes e idosos. Gestantes receberão uma dose por gestação e idosos, uma dose a cada seis meses. Essa atualização reflete o compromisso do Ministério da Saúde com a proteção da população brasileira.

Os demais grupos prioritários serão considerados vacinação de grupos especiais, realizada periodicamente em qualquer sala de vacina. Os grupos especiais recebem uma dose periódica, sendo a cada 6 meses para imunocomprometidos e a cada ano para os demais grupos.