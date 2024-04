Cotrans realiza carreata educativa em alusão ao dia de ‘Paz no Trânsito’

Cascavel – O Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito) de Cascavel que desenvolve ações dentro do PVT (Programa Vida no Trânsito) realiza nesta sexta-feira (19) uma ação em alusão do “Dia Nacional da Paz no Trânsito”, comemorado no domingo, dia 21. Uma carreata, a partir das 18h30, saindo da administrativa da Transitar vai chamar a atenção da população para o tema.

De acordo com a educadora e presidente do Cotrans, Luciane de Moura, a carreata terá a participação de vários órgãos, instituições e secretarias que compõem o Cotrans e vai iniciar pela a Avenida Brasil passando pelas universidades, aonde será feita a entrega de material educativo e orientações para os acadêmicos. Depois disso, serão feitas orientações em locais com concentração de pessoas.

Moura disse que o objetivo é chamar a atenção das pessoas para a mudança de comportamento no trânsito e abordar os sinistros, como as mortes e as lesões no trânsito, mas com o objetivo de reduzir os casos de violência no trânsito. “Escolhemos antecipar esta ação porque a sexta-feira é um bom dia para chamar a atenção dos motoristas e frisar o nosso tema deste ano que é a ‘Paz no Trânsito começa por você’, e que as pessoas que saem de casa, sempre tem alguém as esperando”, salientou.

Ela lembrou ainda que é importante lembrar a sociedade sobre posturas e atitudes que se deve praticar diariamente para reduzir o elevado número de acidentes e tornar as ruas mais seguras para todos. “Por isso faremos esta ação direcionada a universitários e comunidade em geral, mas ao mesmo tempo fazendo barulho para chamar a atenção de todos”, disse.

Uso celular

Outra preocupação dos membros do Cotrans é quanto ao uso do celular no trânsito. Neste primeiro trimestre de 2024, o número de multas referentes ao uso de celular aumentou 37% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Neste ano foram 1.486 multas ao todo, 37% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 1.086 infrações, tanto de dirigir segurando e manuseando o celular quanto utilizando.

Luciane de Moura destacou que as orientações são repassadas, mas é preciso conscientização dos motoristas, visto que o uso do celular tira a atenção do condutor no trânsito. “Hoje o celular faz parte das pessoas, mas precisamos que entendam que é necessário desvincular o uso, porque isso traz malefícios no trânsito, ou seja, deve ser utilizado com responsabilidade e se a pessoa precisar falar, deve estacionar até porque atendendo não sabe que tipo de notícia vai receber e isso tira a atenção”, disse ela.

Moura salientou ainda que este uso errado está sendo um “grande vilão” e de uso constante, sendo que “se pararmos em um canto e analisar, dá para perceber que cerca de 80% das pessoas que estão dirigindo usam o celular e isso acaba sendo um número muito abaixo da quantidade de multas”. E completou: “Precisamos mudar esta realidade, porque está trazendo muitos malefícios ao nosso trânsito e a mobilidade urbana”.

Foto: ABR