Cotrans fará uma série de ações para promover a paz no trânsito

Cascavel – Começa nesta quarta-feira (18) uma série de ações promovidas pelo Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito) e que visam promover a paz no trânsito. As atividades que serão destinadas a todos os “atores” da mobilidade urbana fazem parte da programação da SNT (Semana Nacional do Trânsito) que tem como tema “Paz no trânsito começa por você”.

O Cotrans é formado por todos os órgãos de trânsito da cidade e a primeira ação ocorre nesta manhã, a partir das 9h, na Rua Paraná entre as Ruas Dom Pedro e Engenheiro Rebouças com objetivo de abordar motociclistas e motofretistas e fazer a entrega de material educativo sobre a importância de respeitar as regras de trânsito. As ações serão realizadas até o dia 25 deste mês com palestras, dia de saúde e até simulados de acidentes que neste ano serão realizados nos bairros e não apenas na região central da cidade.

De acordo com a coordenadora do Cotrans, Luciane de Moura, este ano o grupo decidiu realizar uma simulação na Avenida Papagaios e que terá a presença tanto do Siate quanto do Samu, que é para demonstrar de uma forma real os malefícios que os acidentes trazem, deixando sempre claro que a educação no trânsito deve vir em primeiro lugar sempre. “Precisamos falar sobre o trânsito com todos os envolvidos porque ele faz parte do nosso dia a dia”, reforçou.

Ela lembrou que a semana está inclusive prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e durante nestes dias, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito intensificam ações de educação, fiscalização e engenharia, buscando tornar nossas vias mais seguras e ambientalmente sustentáveis. “O foco é mobilizar a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro”, disse a educadora de trânsito.

Sobre o tema, Moura falou que a proposta para esse ano visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. As principais ações estão alinhadas ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), destacando a proteção dos mais vulneráveis, o acalmamento do tráfego, a acessibilidade e a sustentabilidade. Essas são as bases para as atividades promovidas ao longo da semana, reforçando a importância de um trânsito mais humano e seguro.

Casos reais

Os números – tanto de óbitos quanto de feridos e de sinistros de trânsito –acabam colocando sempre um alerta ao Cotrans que trabalha de acordo com o que está mais em evidência, mas a meta do Comitê é sempre trabalhar para a taxa zero tanto de acidentes quanto de mortes e por isso, será trabalhado a “prudência” com o tráfego compatível da via, uso do cinto de segurança e da cadeirinha e dos perigos da ingestão da bebida alcoólica que é um fato que anda trazendo muitas consequências negativas.

Segundo os últimos dados do boletim de trânsito da cidade, até agora a cidade registrou 14 mortes de motociclistas, oito de pedestres, dois de ciclistas e 10 de motoristas de automóveis, no perímetro urbano de nas rodovias. Ao todo, 34 pessoas perderam a vida. No ano passado todo foram 50 mortes.

Se comparar os dados de janeiro a julho deste ano com o mesmo período do ano passado, a morte de ciclistas e de passageiros de moto teve um aumento considerável, já que não tiveram casos e neste ano são duas mortes de cada um deles. Também aumentou o número de mortes de motociclistas que de janeiro a julho do ano passado haviam sido 10 e neste ano já somam 12.

No Paraná

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), anuncia nesta quarta-feira (18) as ações previstas para a Semana Nacional de Trânsito. Entre elas estão passeio ciclístico, rolês de moto, um Congresso Estadual de Segurança de Trânsito e ações de conscientização. Os eventos contam com apoio da Polícia Rodoviária Federal, forças de segurança do Estado, Observatório Nacional de Segurança Viária e associações.

O evento também contará com a apresentação da campanha deste ano, que focará especialmente em motofretistas, mototaxistas e motociclistas, e outros anúncios.

No País

O Ministério dos Transportes realizou em Brasília nesta semana a abertura oficial da SNT, dando início à mobilização nacional que visa reafirmar o compromisso coletivo dos brasileiros com a promoção da segurança viária e a cultura de paz no trânsito. A semana terá ações pelo Brasil voltadas à conscientização de condutores, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres, promovidas por órgãos governamentais e entidades do setor, sob a coordenação da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) do Ministério dos Transportes.

São ações educativas e de reforço de fiscalização, palestras e seminários, entre outras iniciativas, com o objetivo de reforçar o tema deste ano que foi escolhido de forma inédita por votação popular, a ser utilizada por todas as campanhas educativas de todos os órgãos de trânsito do país em 2025.

“Desacelere. Seu bem maior é a vida.”

A Semana Nacional de Trânsito de 2024 foi inaugurada com a divulgação da nova frase que norteará as campanhas educativas de 2025: “Desacelere. Seu bem maior é a vida.” A campanha deste ano destacou a escolha da mensagem por voto popular, com um total de 468.502 votos.

Abrindo a Semana Nacional de Trânsito com a divulgação da nova frase que norteará as campanhas educativas no ano de 2025. Com foco na gestão de risco, a frase do ano de 2025 inova ao dar ênfase em um tema específico, possibilitando a conscientização da população para uma questão crítica, que é a velocidade, bem como permitindo que os gestores de trânsito possam aplicar políticas e ações direcionadas para gerir a velocidade.

Simultaneamente à Semana Nacional de Trânsito, ocorre a Semana Nacional da Mobilidade, que celebra o Dia Mundial sem Carro em 22 de setembro. O objetivo é promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os problemas causados pelo uso excessivo de veículos ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.