Corsa sai da pista e capota na BR-163 em Cascavel; jovem fica ferido

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (29) na rodovia BR-163, em Cascavel. Um jovem de 21 anos perdeu o controle de seu veículo Corsa e saiu da pista, capotando em seguida.

O incidente ocorreu nas proximidades do acesso à BR-467. Segundo informações preliminares, as condições climáticas adversas, com chuva, podem ter contribuído para a perda de controle do veículo.

Após capotar, o Corsa parou no meio da pista, obstruindo parcialmente o fluxo de veículos. Equipes do Siate foram acionadas para atender a ocorrência e prestar socorro ao motorista.

O jovem foi encontrado com ferimentos leves e encaminhado para atendimento médico na UPA Brasília. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar a remoção do veículo e controlar o trânsito no local, que ficou parcialmente interditado.

As autoridades competentes investigarão as causas do acidente para apurar as responsabilidades.

Fonte: SOT