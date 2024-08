Corpos de Laiana Vasatta e Edilson Hobold chegarão hoje em Cascavel

AUMENTO

Exportação de mel do Paraná cresce 113% no 1º semestre

A exportação de mel natural do Paraná cresceu 113% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Foram 2.191 toneladas em 2024, contra 1.026 toneladas de janeiro a junho do ano passado. O crescimento do volume também foi acompanhado pelo aumento na receita, com US$ 5,5 milhões nos primeiros seis […]