Contorno Norte de Cascavel é validado por entidades

A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel (Codesc) realizou, nesta sexta-feira (7), sua primeira plenária de 2025, trazendo para discussão um tema de grande relevância para a mobilidade urbana e a infraestrutura da região: o Contorno Norte de Cascavel. O projeto foi priorizado na plenária com participação de mais de 80 representantes de entidades, além do prefeito Renato Silva, do presidente da Câmara Tiago Almeida, do deputado Márcio Pacheco, Edson Vasconcelos (Fiep), Ricardo Lora (Codesc) e Alci Rotta Jr. (POD) e Reni Felipe (Caciopar). O objetivo agora é garantir o financiamento e estruturar o projeto até abril de 2026.

O Contorno Norte é uma obra estratégica para desafogar importantes vias da cidade, como a BR-467, o Contorno Oeste, o Trevo Cataratas e a BR-277, melhorando significativamente a logística e a mobilidade em Cascavel e região. Apesar de sua relevância, a obra ficou de fora do Lote 6 das concessões rodoviárias do Paraná, tornando essencial a mobilização da sociedade civil organizada para garantir sua execução.

Participação

O engenheiro Thiago Affonso Meira, consultor principal em planejamento de transportes da Logit Engenharia Consultiva, participou por videoconferência.

“Nosso objetivo foi sair dessa plenária com um alinhamento claro sobre os próximos passos para tornar essa obra uma realidade. O mais importante foi a unanimidade na priorização do Contorno Norte em relação ao Sul. Não que o Contorno Sul não seja importante, mas neste momento, o Norte é a prioridade. Quando unimos esforços, conseguimos avançar e trazer soluções concretas para a cidade, como foi feito no Trevo Cataratas”, destacou Ricardo Lora, presidente da Codesc.

O presidente da Fiep, Edson Vasconcelos, ressaltou a importância do debate: “A Codesc está promovendo um esforço conjunto para que essa obra saia do papel. Estamos colaborando com dados técnicos e informações estratégicas que demonstram o impacto positivo dessa infraestrutura para a mobilidade urbana. Precisamos unir forças com o poder público para garantir a viabilização desse projeto.”