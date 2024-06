Containers otimizam estrutura das escolas municipais de Maripá

TRANSPORTES

Frente Parlamentar debate fiscalização das obras do pedágio

A fiscalização das obras dos pedágios no Paraná será o foco da 3ª reunião da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná, que ocorrerá na Assembleia Legislativa do Paraná. O evento está marcado para a segunda-feira, 1º de julho, às 10h, no Auditório Legislativo. O objetivo é discutir as […]