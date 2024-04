Arrancadão de Tratores chega a sua 22ª edição em Maripá

O Arrancadão de Tratores de Maripá, na região Oeste do Paraná, chega a sua 22ª edição neste fim de semana. A competição será disputada sábado e domingo no Tratoródromo, que foi construído especialmente para o tradicional evento, no Centro de Eventos, que conta ainda com salão para apresentações culturais e festas gastronômicas. O evento é promovido e organizado pelo Automóvel Clube de Maripá, com apoio da Prefeitura de Maripá e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A Arrancada de Tratores nasceu em Maripá na década de 1980, de forma improvisada quando os agricultores voltaram do campo para suas residências. Logo passou a ser organizada nas ruas da cidade, com os mesmos tratores que usam utilizados nas atividades agrícolas. Em 2003 foi reconhecido como competição automobilística pela Federação Paranaense de Automobilismo e pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). A partir daí passou a ser regido por normas rígidas de segurança e esportivas. Nas 21 edições já realizadas, além do equilíbrio nas disputas, as provas foram marcadas por atrair uma multidão de torcedores, já tendo atingido em alguns anos, público superior a 40 mil pessoas.

Neste ano

Neste ano o GP de Maripá de Arrancada de Tratores terá a participação de 15 equipes, com pilotos do Brasil e do Paraguai. Das 15 equipes, sete delas são de Maripá, três do Paraguai, duas de Maringá, uma de Cascavel, uma de Marechal Cândido Rondon e uma de Jaraguá do Sul (SC). No ano passado a equipe campeão foi a Brutus Racing, de Maripá, com o piloto Júnior Radetzki.

Crédito: Divulgação