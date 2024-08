Confira para quais cidades foram os prêmios de R$ 1 mil do Nota Paraná

Consumidores de 43 municípios foram sorteados com o prêmio de R$ 1 mil do programa Nota Paraná nesta quinta-feira (08). Os 100 ganhadores foram contemplados no primeiro sorteio especial do programa após as mudanças anunciadas no último mês de maio e em vigor desde julho.

As cidades com ganhadores de R$ 1 mil no sorteio são Apucarana, Araucária, Balneário Camboriú, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Florestópolis, Foz do Iguaçu, Guaíra, Honório Serpa, Itajaí, Jaboti, Jacarezinho, Lapa, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Pato Branco, Pinhais, Piraí do Sul, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Prudentópolis, Quitandinha, Ribeirão do Pinhal, Rio Branco do Sul, Rolândia, São Jorge D’Oeste, São José das Palmeiras, São José dos Pinhais, São Paulo, Sarandi, Tabaporã e Telêmaco Borba.

Além dos ganhadores de R$ 1 mil, o sorteio ainda contou com o prêmio máximo de R$ 1 milhão, entregue a uma moradora de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste do Estado. Esta é a primeira vez que o prêmio saiu para a cidade. Os prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil foram para moradores de Santa Helena, também no Oeste, e Tapejara, no Noroeste.

Outros 15 mil participantes do programa receberam prêmios de R$ 50, enquanto 8 mil contribuintes foram contemplados com R$ 100 por meio do Paraná Pay. Para participar desta modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site oficial ou no aplicativo (disponível nas versões Android e iOS).

NOVOS VALORES

A mudança na regulamentação do Nota Paraná, anunciada em maio, alterou os prêmios distribuídos pelo programa. A nova regra prevê o prêmio de R$ 1 milhão apenas em sorteios especiais realizados nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Além dele, também são sorteados um prêmio de R$ 100 mil, outro de R$ 50mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Já no restante do ano, o novo formato oferece um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

Fonte: AEN