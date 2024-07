Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira em Cascavel

O dia amanheceu com bastante neblina, como tem ocorrido desde a última semana em Cascavel. Segundo o Simepar, a mínima registrada hoje é de 7º C, enquanto a máxima pode chegar nos 19ºC.

Nesta segunda-feira a instabilidade atmosférica diminui no Paraná. Ainda chove em alguns setores (especialmente no norte, centro e no leste – RMC/praias), mas com intensidade bem mais fraca em relação aos últimos dias.

Já nas outras regiões o tempo fica estável, com presença de muitas nuvens. Temperaturas ficam baixas no amanhecer, com frio mais intenso no oeste e no sudoeste paranaense.