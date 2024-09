Condenado por furtos e roubos é preso no distrito de São João do Oeste

A Polícia Civil recebeu a informação de que um dos homens envolvidos num assalto em um condomínio no Bairro Santa Cruz estaria “escondido” no distrito de São João do Oeste, em Cascavel.

Os policiais foram até o distrito e realizaram buscas, as quais resultaram na prisão de um homem com várias condenações por crimes de furto qualificado, receptação e roubos. Conforme a Polícia Civil, desde 2013 o indivíduo vem realizado sua empreitada criminosa causando pânico na população cascavelense. Com a unificação de suas penas, deverá cumprir sua condenação.

Contudo, o capturado não tem envolvimento no roubo ocorrido na manhã de ontem (17), no Santa Cruz. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos conclama a população a denunciar os delitos que tenham conhecimento e colaborar com a Polícia Civil fornecendo fotografias e imagens de suas câmeras de monitoramento, visando identificar os assaltantes ou fornecer maiores subsídios para as investigações.

A denúncia pode ser repassada pelo telefone 197 da Polícia Civil, ou até mesmo pelo 190 da Polícia Militar, ou 153 da Guarda Municipal. O anonimato será mantido.

Informações: PCPR