Concurso elege os melhores cafés do Paraná

Um bom café é feito de detalhes, que começam na escolha da variedade a ser cultivada, avança pelos tratos culturais, passa pela colheita e depois pelo processamento dos frutos colhidos. Todas essas etapas têm influência sobre a qualidade do produto final e, consequentemente, do preço de comercialização. Por isso, o cafeicultor precisa conhecer seu negócio, para aproveitar as oportunidades, principalmente na hora da venda.

“Muitas vezes o cafeicultor tem o cuidado para produzir, mas na hora de dar preço no seu produto, compromete o trabalho de um ano inteiro”, pondera Higor de Morais, instrutor do Senar-MG, especializado na análise sensorial do café (Q-Grader) e no processo de pós-produção e comercialização do café (Q-Processor). Morais ministrou palestra sobre os desafios e oportunidades na comercialização do café, durante a reunião da Comissão Técnica (CT) de Cafeicultura do Sistema FAEP, no dia 11 de novembro. Com experiência de 12 anos nessa área, Morais falou a uma plateia de 160 cafeicultores de diversas regiões do Estado sobre os fatores que interferem na precificação do café e as diferentes estratégias para comercialização do produto nos mercados interno e externo.

Hoje, o Estado produz, em média, 1 milhão de sacas por ano, com vocação para a qualidade, o que faz do Estado um celeiro de cafés especiais (que atingem pontuação acima de 80 pontos na escala SCA – Specialty Coffee Association).

De acordo com o instrutor do Senar-MG, diversos fatores interferem na precificação do café. Além da oferta e demanda, é preciso ficar atento à qualidade e origem da produção, bolsas internacionais, estimativas de safra, estoques certificados e também às mudanças nas taxas de juros. “Participam do mercado de café os agentes da cadeia e também os agentes do mercado financeiro. Então, se estamos estudando para tomar uma decisão [sobre preço], não basta rodar as lavouras. É preciso reunir mais informações, e isso torna a comercialização complexa”, pontua Morais.

Além de entender as condições externas de comercialização, outro ponto fundamental para uma venda bem-sucedida é conhecer em detalhes o próprio negócio. “Se eu não sei o quanto custa [para produzir], como avaliar se o preço oferecido é bom ou ruim? Daí a importância da gestão, de conhecer seus custos. Cada produtor precisa ter isso alinhado antes de colher o café”, enumera o Q-Grader.